Rangers: des débuts très difficiles pour Alexis Lafrenière

Les débuts dans la Ligue nationale de la recrue des Rangers Alexis Lafrenière sont plutôt pénibles, et les médias new-yorkais l’ont remarqué assez rapidement.

Le match de lundi contre les Islanders de New York a été ardu, une fois de plus, pour les hommes de l’instructeur-chef David Quinn. Battus 2 à 0 au Madison Square Garden, ils se retrouvent au dernier rang de la section Est avec une fiche de 4-5-2. Pour sa part, Lafrenière peine à trouver le fond du filet, ayant touché la cible une fois en 11 sorties jusqu’ici cette saison.

D’ailleurs, mardi matin, le site du quotidien New York Post a diffusé une chronique de son journaliste de renom Larry Brooks dans laquelle l’auteur rappelle que le Québécois a eu droit à seulement deux séquences de jeu totalisant 1 min et 24 s lors des quelque 12 dernières minutes du match. Affichant un différentiel de -4 cette année, Lafrenière avait également vu son utilisation être fortement réduite à la fin des deux affrontements précédents.

«Il n’a pas la rondelle ou n’est pas près de la rondelle si souvent. Au lieu de cela, il se retrouve coincé dans la circulation, incapable de se démarquer», estime le journaliste pour expliquer les ennuis du joueur de 19 ans.

En revanche, Brooks rappelle que l’ancienne vedette de l’Océanic de Rimouski, dans la LHJMQ, a passé les deux derniers duels sur un trio pivoté par Brett Howden, qui n’est pas reconnu pour ses talents offensifs.

Pas le premier

Aussi, Lafrenière n’est pas le premier hockeyeur choisi au premier rang qui a éprouvé des problèmes à ses premiers pas dans le circuit. Le cas de Joe Thornton (Bruins de Boston, 1997) est connu. Celui-ci avait conclu sa campagne initiale avec sept points en 55 sorties.

Dans les 10 premiers matchs de leur carrière, certains en ont arraché. Outre Thornton, carrément blanchi, il y a eu Vincent Lecavalier (Lightning de Tampa Bay, 1998), limité à un point. Il a terminé la saison avec 28 points en 82 duels. Chez les Nordiques de Québec en 1990, Owen Nolan avait particulièrement peiné avec seulement deux points durant sa première dizaine, en route vers une production de 13 points en 59 matchs.

Cependant, tous ces joueurs ayant appris à la dure sont revenus en force pour réaliser de longs parcours dans la ligue.

Julien Gauthier suggère à Alexis Lafrenière de ne pas regarder les médias

Alexis Lafrenière ne doit pas se préoccuper des critiques à son endroit et il doit seulement se concentrer sur son jeu pour avoir du succès dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C'est ce que son coéquipier Julien Gauthier a déclaré mardi, lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie sur les ondes de TVA Sports.

«Alexis est un bon jeune joueur. Comme n'importe qui, il doit continuer à apprendre. Il a une bonne progression et ça s'en vient bien. Il ne doit pas regarder ce que les médias disent. Il doit continuer à travailler fort et il aura une super belle carrière.»

Sur le plan collectif, les choses semblent vouloir se replacer chez les Rangers après un début de saison difficile. L'ancien des Foreurs croit toutefois que le meilleur est à venir.

«On a eu un départ difficile, mais toutes les équipes traversent des séquences du genre. C'est mieux de s'ajuster au début de la saison et de finir en force. En ce moment, nous sommes en mesure de faire des choses qui manquaient au début de la saison. On s'en va dans la bonne direction.»

Au niveau personnel, Gauthier tente toujours de faire sa place chez les Rangers. Il estime que les ajustements apportés à son style de jeu seront bénéfiques dans le futur.

«Ce n'est pas évident dans un sens, puisque c'est un nouveau rôle. Mais il faut s'habituer et ajouter des facettes à ton jeu. Mon seul but, en ce moment, est de gagner la confiance de mon entraîneur pour avoir plus de temps de glace. Je suis encore un jeune joueur et, éventuellement, tout va bien aller.»

En ce qui concerne la distraction causée par Tony DeAngelo, le Québécois n'a pas voulu trop se prononcer sur la question.

«Ce n'est pas la décision des joueurs. Moi, je m'entendais bien avec Tony. Je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Ce sont des choses qui arrivent, nous sommes tous des humains.»