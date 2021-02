Six Ontariens arrêtés pour avoir exploité environ 80 migrants mexicains

Six Ontariens ont été arrêtés et accusés de traite de personnes pour avoir exploité environ 80 ressortissants mexicains à l'aide d'agences de placement, a dévoilé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mardi.

Selon la police fédérale, les accusés faisaient entrer au Canada des ressortissants mexicains à titre de touristes, notamment via les aéroports de Montréal et Toronto. Puis, la majorité était envoyée dans la région d'Hamilton et de Niagara, en Ontario, où ils obtenaient illégalement des emplois grâce à trois agences de placement – Nora Services, Trillium Management et Bryan Enterprise Agency – opérées par les six personnes épinglées.

Au terme d'une enquête de près d'un an amorcé en octobre 2018, la GRC a mené une série de perquisitions de juillet à septembre 2019.

«Ces perquisitions ont révélé qu’environ 80 ressortissants étrangers étaient soumis à des conditions d’hébergement inférieures aux normes: de nombreuses personnes dormaient sur des matelas à même le sol et le logement était infesté de punaises de lit, de coquerelles et d’autres parasites», a détaillé la police.

«L’enquête a démontré qu’un groupe de personnes exploitaient des ressortissants étrangers, en plus de manipuler nos systèmes et nos processus d’immigration à des fins personnelles et lucratives», a renchéri l'officière responsable du détachement régional de la GRC à Hamilton-Niagara, Ann Koenig.

Les six accusés – Christian Vitela, 33 ans; Mario Roca Morales, 47 ans; Cheang Kim, 60 ans; Miurel Bracamonte, 43 ans; Nora Rivera Franco, 36 ans et Muyriam Vitela, 55 ans – font face à un total de 34 chefs d'accusation pour traite de personnes, en plus d'une accusation chacun pour trafic d'avantages matériels. Ils reviendront devant le tribunal le 8 mars, à Hamilton.