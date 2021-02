Tesla fait flamber le bitcoin et voici pourquoi on en parle

Le constructeur automobile Tesla a investi pas moins de 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et compte bientôt accepter la devise comme moyen de paiement pour ses voitures électriques. On parle de plus en plus de la cryptomonnaie, mais pourquoi les investisseurs sautent à pieds joints dans l’aventure?

Le patron de Tesla et accessoirement l’homme le plus riche de la planète, Elon Musk, a créé un engouement sans précédent pour le bitcoin. Le cours a dépassé les 45 000$ US mardi, soit une hausse de plus de 20%. Du jamais-vu. Pour illustrer la tendance, dites-vous qu’un seul bitcoin peut acheter la voiture Model Y de Tesla, au prix de base de 41 990$.

«C’est un jour historique, on est passés à une nouvelle étape, lance Maciej Ciepnik, cofondateur de Veriphi, une startup montréalaise qui aide les particuliers à acheter et sécuriser des bitcoins. Quand c’est l’homme le plus riche au monde et la 8e compagnie mondiale [qui se lancent dans la cryptomonnaie], ça montre que quelque chose est en train de se passer.»

Tesla n’est pas la première entreprise à avoir misé sur l’effervescence du bitcoin dans les derniers mois. En octobre, la compagnie de paiement électronique Square a acheté pour 50 millions $ de bitcoins. Quelques jours plus tard, PayPal proposait à ses utilisateurs américains d’acheter, vendre ou utiliser le bitcoin comme monnaie.

L’heure de gloire du bitcoin

«Les compagnies traditionnelles vont être poussées de plus en plus à offrir le bitcoin comme produit d’investissement pour diversifier les portefeuilles. Ça va avoir pour effet de démocratiser le bitcoin et de le mettre de l’avant dans les discussions», croit Maciej Ciepnik.

Le bitcoin est une alternative efficace et sécuritaire pour les grandes compagnies comme Tesla, étant donné qu’il est possible de transférer beaucoup de capital à peu de frais.

«Avec la COVID-19, des entreprises se demandent comment elles peuvent préserver la valeur de leur argent et le bitcoin est une manière de stimuler l’économie en créant de nouvelles liquidités», résume le co-fondateur de Veriphi.

C’est bien beau savoir ça, mais encore faut-il savoir ce qu’est un bitcoin.

C'est quoi au juste?

À ses tout débuts, le bitcoin servait à acheter des produits un peu louches et illicites sur le dark web. Aujourd’hui, la réalité est tout autre. La devise a largement été démocratisée depuis que des investisseurs particuliers, des fonds d’investissements et des entreprises s’y sont intéressé et ont fait flamber son cours.

«Le bitcoin est une forme d’or digital, explique Maciej Ciepnik. On est parti de très loin pour en arriver à comment c’est présenté et perçu par les grandes compagnies et institutions.»

Le bitcoin est une monnaie décentralisée, ce qui veut dire qu’elle n’appartient à aucune autorité centrale ou institution financière, à l’inverse de la monnaie traditionnelle.

Pour la petite histoire : le bitcoin est né après la crise économique de 2008 avec comme but de renverser les institutions monétaires traditionnelles. Selon son créateur, toujours anonyme à ce jour, le bitcoin est une manière d’«effectuer des paiements en ligne directement d’un tiers à un autre sans passer par une institution financière».

Contrairement à la monnaie que l’on connaît et qui repose sur une politique monétaire inflationniste, un plafond a été fixé pour le bitcoin : il ne pourra jamais y avoir plus de 21 millions d'unités en circulation dans le monde.

Plus accessible

Autrement réservés aux geeks de ce monde, les bitcoins s’achètent maintenant sur des plateformes d’échange en utilisant la monnaie traditionnelle et les fonds sont détenus dans des comptes protégés.

Le bitcoin est une valeur refuge. Autrement dit, sa valeur permet de conserver le même pouvoir d’achat sans être influencée par l’inflation.

«Prenons l’exemple de l’or. Il y a 100 ou 200 ans, tu pouvais acheter un costume fait sur mesure chez le tailleur avec une once d’or. Aujourd’hui, une once d’or vaut 2300$ et c’est à peu près le montant d’un costume sur mesure. La valeur est restée la même, car tu as toujours le même pouvoir d’achat», explique Maciej Ciepnik.

Important à savoir : si vous n’avez pas un maigre 45 000$ à mettre sur un bitcoin, sachez que vous pouvez en acheter des fractions.

«C’est encore méconnu, mais tu peux acheter 1/70 de bitcoin si tu le souhaites. Les gens ont le réflexe de se tourner vers les autres types de cryptomonnaies parce qu’ils trouvent le bitcoin cher. C’est comme l’or : tu peux faire fondre un kilo d’or en petits morceaux », illustre Maciej Ciepnik.

-Avec l’Agence France-Presse