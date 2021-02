Une procédure de destitution chargée d'émotion

C’est aujourd’hui que débute le procès entourant la procédure de destitution du président Trump. S’il y a bel et bien des enjeux constitutionnels à surveiller, pariez que les démocrates vont principalement exploiter la carte de l’émotion.

Vous le savez déjà, une procédure de destitution est d’abord un exercice partisan. Aucun président n’a été destitué lors des trois premiers épisodes, le plus récent était celui de Donald Trump, il y a un an.

Sur le plan constitutionnel, les avocats de Trump exploiteront deux angles. On affirmera tout d’abord que rien dans la Constitution ne permet de poursuivre un président qui n’est plus en fonction. Ils iront alors à l’encontre de l’écrasante majorité des constitutionnalistes.

Il y a déjà eu un précédent pour un haut fonctionnaire, et ne pas recourir à la procédure pour un crime présumé (insurrection) commis dans l’exercice de ses fonctions ouvrirait tout grand la porte à d’autres abus par des successeurs sur le point de terminer un mandat.

L’autre angle constitutionnel à exploiter est celui de la protection de la liberté d’expression conférée par le premier amendement. Comme certains sénateurs républicains l’ont déjà avancé, le président a bel et bien prononcé un discours fort et enflammé le 6 janvier, mais son intention n’était pas d’encourager des gens à recourir à la violence. Après tout, quel politicien n’a pas été très passionné dans un discours?

Bien sûr, la liberté d’expression a ses limites et la réponse des partisans du président pendant l’assaut sur le Capitole était sans équivoque. Pour contredire l’argumentaire républicain, on n’aura qu’à faire entendre les messages des manifestants qui affirment agir à la demande de Donald Trump.

Peu importe ce qu’on alléguera sur le plan constitutionnel, il serait étonnant que les débats ébranlent les convictions de l’un ou l’autre camp. Les démocrates ont pour eux la vertu, dans ce dossier, et les républicains, du moins beaucoup d’entre eux, ne sont pas encore prêts à renoncer à l’héritage explosif du 45e président. Il sera ainsi plus commode de se cacher derrière les arguments constitutionnels que de se confronter à un électorat dont on a besoin à court terme.

Si Donald Trump est pratiquement assuré de survivre à cette seconde procédure, les démocrates peuvent-ils, malgré tout, tirer profit de l’exercice? On fait le pari que oui. Si, en s’acharnant, on contribue à diviser tout en stimulant les partisans du président, on croit qu’au final, le cumul de témoignages laissera un arrière-goût important, que bien des électeurs seront dégoûtés.

Comptez donc sur les responsables démocrates du procès pour multiplier les images et les déclarations fortes. Parce qu’on ne souhaite pas prolonger indument la procédure, mais plutôt se concentrer sur le programme législatif de la nouvelle administration, on mettra le paquet pendant deux ou trois jours.

La procédure pourrait être terminée dès lundi prochain, symboliquement la Journée des présidents dans le calendrier, mais, d’ici là, on ne ratera aucune occasion de produire un spectacle télévisuel chargé, en espérant qu’il laisse une impression durable.

Il est ironique qu’un des champions de la téléréalité doive attendre la fin de ce spectacle avant d’être fixé sur ses chances de survie politique. Il ne sera pas destitué, il le sait, mais il espère que ses appuis ne seront pas trop amoindris par l’opération de destruction démocrate.