LONGPRÉ, Jean-Paul



Le 3 février 2021, aux soins palliatifs de l'hôpital Pierre Le Gardeur, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Jean-Paul Longpré.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Suzanne Renaud, ses belles-filles Danielle Lareau (Michel Noël), Lucie Lareau (Gérard Basque) et Céline Lareau (Stanley Deschênes), sa soeur Thérèse (Clément Boivin), ses frères Richard (Marielle Gariépy) et Normand, ses chers neveux et nièces ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Des remerciements particuliers au personnel et à la direction de la résidence Manoir St-Sulpice.Une cérémonie religieuse, en présence des cendres, aura lieu à une date ultérieure.450-589-5505 www.guilbault.info