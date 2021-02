ROY MALHIOT, Thérèse



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Thérèse Malhiot Roy, le 2 janvier 2021, à Montréal.Elle laisse dans le deuil son époux M. Guy Roy, ses enfants Denis (Nathalie) et André (Nancy), ainsi que sa petite-fille Stéphanie (Léo) et de nombreux parents et amis.Étant donné le contexte actuel, les funérailles ont été célébrées en famille.Vous pouvez transmettre vos messages de sympathie à la famille via l'avis de décès sur le site Web duwww.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur.