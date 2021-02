BIGRAS, Lise née Beauchamp



Le 25 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Lise Beauchamp, épouse de feu François Bigras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Sylvain Duchesne), Michel (Ginette Murphy) et Dominique Bigras, ses petits-enfants Olivier Vanasse et Simon Duchesne (Megan Tardif), son arrière-petit-fils Emile Duchesne, ses frères et sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à l'église des Saints-Anges en toute intimité.www.jjcardinal.ca