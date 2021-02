HUNEAULT, Aline



Épouse de feu Ken Morgan, décédée le 4 février 2021, elle laisse dans le deuil ses enfants Ken Jr., Robert, Jocelyne (Claude), Marc (Kim), ses petits-enfants Michel, Isabelle, Stéphanie et Brandon, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et amis.Puisque nous vivons tous une situation sanitaire difficile qui implique des restrictions en temps et en déplacement, un service en sa mémoire ne sera pas tenu.La famille souhaite vous remercier des condoléances reçues et vous demande de plutôt offrir un don à la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon en sa mémoire. Cette fondation lui était importante, elle était donatrice depuis des années, et les gens de l'hôpital ont eu un soin particulier pour elle durant ses dernières heures.Nous souhaitons pouvoir célébrer la vie d'Aline dans le futur, dans des circonstances plus joyeuses et libres de restrictions.