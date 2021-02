ARCHAMBAULT (GIROUX)

Marcelle



Marcelle Archambault, fille de feu Urgel Archambault et de feu Marie-Anne Landry, est décédée paisiblement des suites d'un cancer, le 1er février dernier à Montréal, à l'âge de 93 ans. Elle est allée rejoindre son époux André Giroux et sa fille Jacqueline (Gary Collins).Elle laisse dans le deuil sa fille Marie Anne Giroux qui, durant la pandémie, l'a accompagnée tout au long de sa maladie, ses fils François Giroux (Marie-Linda Lord) de Moncton, Gilbert Giroux de Montréal et Philippe Giroux de Matane, et ses sept petits-enfants: Amélie Giroux (Gene Malone), Katrine Giroux (Mark Fynes), Xavier Lord-Giroux (Martin LeBlanc-Rioux), Alex Lord-Giroux (Ashley Arsenault), Aube Giroux (Roy Kortick), Ariell Vincent (Jesse Vincent), Ruby Giroux (Nabil ben Abdallah), ainsi que ses neuf arrière-petits-enfants: Annabelle et Camille Giroux-McLaughlin et Cédric Giroux-Malone, Noah et Max Fynes, Dax et Gavin Vincent, Sasha et Hedi ben Abdallah. Elle laisse également dans le deuil parents et amis, dont sa nièce Marie Archambault (Pierre Trottier) et son neveu Yves Archambault (Danielle Léger).Née à Montréal, elle a vécu quelques années à Matane lorsque son époux y dirigeait la nouvelle station de Radio-Canada. Pendant près de vingt ans, Marcelle Archambault a enseigné bénévolement le français à de nombreux immigrants au Centre d'accueil et d'intégration L'Hirondelle à Montréal.En raison du contexte actuel de pandémie et de l'éloignement de plusieurs membres de sa famille, une cérémonie funéraire sera célébrée à une date à déterminer.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Dans la Rue [https://danslarue.org/].