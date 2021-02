CHARTIER, Daniel



C'est avec une immense tristesse que la famille a le regret de vous annoncer le décès de M. Daniel Chartier à l'âge de 59 ans après un long et courageux combat contre le cancer.Outre Brigitte Gascon, son épouse des 37 dernières années, il laisse également dans le deuil sa mère Pierrette Masson, ses 3 enfants, Sandra (Luis Patrocinio), Jessica et Francis, ses 4 petits-enfants adorés, Lyam et Coralie Patrocinio, Zoé Larivière et Derek Chartier, ainsi que sa soeur et ses frères, ses beaux-parents, belles-soeurs, beau-frère, cousins, cousines et plusieurs autres parents et connaissances, ainsi que ses 3 meilleurs ami(e)s de toujours, Lorraine Jodoin, Denis Benoît et Tom Ban.Notre diamant brut est parti rejoindre pour son grand voyage, sa soeur Hélène et ses frères François, Robert et Gaétan.La famille tient à remercier tout spécialement ses médecins Dr Philippe Benoît et Dr David Germain, l'équipe des soins palliatifs du CLSC des Patriotes, ainsi que le personnel de l'urgence de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leurs bons soins et leur empathie.En raison des circonstances actuelles, la famille rendra hommage à Daniel à une date ultérieure, sur invitation privée.La famille tient à remercier tous ceux qui ont manifesté des messages de sympathie lors de son décès.Tél. 450 467-4780 Téléc. 450 467-9468www.salondemers.com