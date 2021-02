DOYON, Soeur Marie-Jeanne S. Marie de St-Bernarddu Mont-Salvy

DOYON, Soeur Marie-Jeanne

S. Marie de St-Bernard

du Mont-Salvy



Décédée à Montréal-Nord, à la Résidence Émilie-d'Oultremont, le 29 janvier 2021 à l'âge de, dont 75 années de vie religieuse dansElle était la fille de feu Arthur Doyon et de feu Amanda Roy.Elle laisse dans le deuil les religieuses de sa communauté, sa soeur Thérèse, ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis.Étant donné la pandémie et le confinement, les funérailles seront célébrées dans la plus stricte intimité à une date ultérieure.La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence pour leurs bons soins dans les dernières années de sa vie.Direction:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7