SERRES, Jeannine



Le 1 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jeannine Serres, de La Prairie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Jocelyne, Danielle (Yves) et François, ses petites-filles Julie, Véronique et Josée, ses sept arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille, son frère et ses soeurs Thérèse, Noël et Claire, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie de la COVID-19, une cérémonie privée aura lieu pour un cercle restreint de personnes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.