24 usagers relocalisés dans deux résidences privées pour aînés de Trois-Rivières

La relocalisation forcée des 24 usagers des résidences privées pour aînés La Villa du Parc et Saint-Pie X à Trois-Rivières ne laisse personne indifférent. Valises à la main, des familles résignées s'apprêtent à déménager leur proche d'ici vendredi.

Depuis que la décision du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) est tombée, les avis divergent sur le terrain et plusieurs questions demeurent en suspens.

«Je ne comprends pas! Les employés ici ont le cœur en or et je veux que la résidence reste ouverte», a lancé mercredi un résident de La Villa du Parc.

«Je suis observatrice et depuis 8 h ce matin je suis là et jusqu'à présent tout va très bien. Les services sont adéquats et même la cuisinière a beaucoup de peine de voir tout ce qui se passe», a indiqué Caroline, qui travaille pour le CIUSSS-MCQ et une firme privée.

Pour plusieurs résidents, familles et employés rencontrés, c'est une onde de choc et de consternation. Ils ne comprennent pas la décision et ils encensent les services offerts.

«Ils vont les ''parquer'' dans des hôpitaux, ça veut dire 14 jours dans une chambre à ne pas bouger, si tout se règle, ils reviennent et ça veut dire un autre 14 jours d'isolement. Alors que la propriétaire a proposé de partir et a suggéré d'être mise sous tutelle pour éviter que les résidents partent! Ils attendent quoi, le CIUSSS? Je veux avoir des réponses, parce que ma mère ne sortira pas de là! Ils vont devoir me passer sur le corps», a témoigné à TVA Nouvelles Jean Beaulieu, dont la mère, âgée de 90 ans, habite à Saint-Pie X.

Le CIUSSS-MCQ s'explique

Le rôle du CIUSSS-MCQ face aux résidences privées pour aînés (RPA) est d’assurer la santé, la sécurité et la protection des résidents. Les RPA sont régies par des normes et des critères précis de certification. Advenant le cas où ils ont des préoccupations sur différents éléments, des démarches sont enclenchées afin d’améliorer la situation.

«Des observations et des informations reçues récemment nous ont amenés à faire rapidement des actions afin d’assurer la protection des résidents. La notion de confidentialité nous empêche de vous fournir les motifs menant à cet avis de relocalisation, mais il y a eu un travail rigoureux. Il y a eu des plaintes, impliquant des observations et des témoignages qui ont été soulevés et vérifiés par nos équipes. Nous pouvons cependant vous exprimer que la sécurité et la qualité des soins et services des résidents étaient compromises à un niveau où des actions étaient nécessaires», a expliqué le directeur du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée au CIUSSS-MCQ, Sébastien Rouleau.

La propriétaire des deux résidences, Nathalie Boisclair, travaille dans le domaine depuis plus de 10 ans. Elle assure donner les meilleurs soins à ses résidents. Elle a demandé les conseils d'un avocat.