LÉCUYER (née Trudeau), Lucille



De St-Michel, le mardi 19 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Lucille Trudeau, épouse de monsieur Edgard Lécuyer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Mireille (Jean-Pierre), Nicole (Yves), Robert (Lynda), Hélène (Yves) et feu Gilbert, ses petits-enfants Bianca, Alexandre, Mélanie, Jean-Sébastien, Audrey, Karine, Vanessa, Mathieu et Michael, ses 14 arrière-petits-enfants, sa soeur Madeleine Trudeau, sa belle-soeur Ghislaine Lécuyer et son beau-frère Claude Dumouchel, neveux, nièces et autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu en intimité, merci d'être avec nous en pensée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer