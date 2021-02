ROBERGE (ARCHER), Murielle



Murielle Roberge Archer est décédée paisiblement dans la nuit du 6 février à l'âge de 72 ans.Elle laisse dans le deuil son tendre époux Alex Archer, ses enfants Mélanie Caron (Dominic) et Marc- André Caron (Marie Josée), ses beaux-enfants Amy Archer et Rick Archer (Andrea), ses quatre petites-filles Catherine, Frédérique, Mia et Eve, ses petits-enfants par alliance Sandy, Ali, Drew, Jake et Kyle, sa soeur Gemma Lalanne (feu Raymond Lalanne), et ses quatre frères Réjean Roberge (Hélène), Jean-Guy Roberge (Jeannine), feu Jacques Roberge et feu Robert Roberge. Elle laisse également, ses neveux, nièces, beaux-frères, belles-soeurs et de nombreux amis.Ta joie de vivre, ton accueillante personnalité et ton rire contagieux resteront à jamais graver dans notre mémoire.En raison du contexte actuel de pandémie, une cérémonie commémorative sera organisée ultérieurement, au courant de l'été, dans l'intimité avec la famille immédiate.www.residencemariesoleilphaneuf.com