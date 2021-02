BÉRUBÉ, Louise



Le 1er février 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Louise Bérubé, épouse de M. Paul-Yvon Tremblay et fille de feu Michel Bérubé et feu Rosilda Gallant.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Josée Tremblay, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles les cérémonies auront lieu à une date ultérieure.