FILLION, Alain



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que Alain a perdu son long combat contre le cancer, le vendredi 5 février 2021. Il nous a quittés, tout en douceur, comme était sa personnalité douce et affectueuse.Il laisse dans le deuil son conjoint Ronald, ensemble ils ont vécu 30 années merveilleuses. Il laisse aussi ses frères Rejean (Hélène) et Steeve, ses nièces Stéphanie et Mélanie, ses neveux Martin et Marc, sa tante Ginette, son meilleur ami de très longue date Yves ainsi que plusieurs autres parents et amis.Cuisinier durant presque 27 ans au Centre Carrefour Providence, rue Salaberry, il a affectionné ce travail.Une cérémonie privée se tiendra à une date ultérieure. Parents et amis en seront informés au moment opportun.