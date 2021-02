MULOIN, réal



Au C.H. Le Gardeur, le 5 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé Réal Muloin, époux de Lise Lemire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Danielle (Pierre), Carole et Sylvie, ses deux petits-enfants Lysanne (Benoit) et Francis (Jessica), ses trois arrière-petits-enfants Élou, Talie et Zak, ses soeurs Réjeanne, Yvette (René) et Odette, son frère Réjean, ses belles-soeurs Diane Brault et Denise St-Julien, ainsi que la famille Lemire: Jacques (Lise), Monique (Yvon) et Pierrette, plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce samedi, 13 février, de 10h30 à 14h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 14h en privé. Inhumation au cimetière du même lieu.