MOREAU, Jacqueline



C'est avec grande tristesse que nous vous informons du décès de Jacqueline Moreau Savard, qui s'est éteinte tout doucement à Verdun, le 25 janvier 2021, à l'âge de 86 ans.Outre son époux Réal Savard, elle laisse dans le deuil ses filles Michèle (Michel) et Mireille (Gabriel), ses petits-enfants Guillaume, Sophie-Anne et Pascale, ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu de la situation actuelle, la famille se recueillera en privé.Vous pouvez laisser vos messages de sympathie à la famille sur le site internet du :https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/montreal-qc/jacqueline-moreau-10036563