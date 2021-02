Circé, Pierre



Les témoignages affluent suite à l'annonce du décès de Pierre Circé, ancien maire de Sainte-Agathe, qui s'est éteint le 29 janvier à l'âge de 77 ans.Originaire de Saint-Jérôme, Pierre Circé s'est installé à Sainte-Agathe en 1964 pour y lancer son entreprise, Radiateur Sainte-Agathe, devenue depuis Uni-Pro. Rapidement, il s'est engagé politiquement, il a été membre du club Optimiste et de la jeune chambre de commerce.Élu conseiller municipal à Sainte-Agathe-Sud en 1982, il devenait maire quatre ans plus tard, après la première fusion, en 1998, monsieur Circé a cependant quitté la politique en 2002, un fauteuil qu'il a occupé jusqu'à la fusion de la municipalité avec Sainte-Agathe-des-Monts, qui correspondait essentiellement au centre-ville actuel et au pourtour du lac des Sables.Si on se rappelle surtout aujourd'hui de Pierre Circé comme de l'homme qui a mené les fusions entre Sainte-Agathe-Sud et Sainte-Agathe-des-Monts, puis avec Sainte-Agathe-Nord et Ivry-sur-le-Lac, c'est qu'avec son incroyable énergie et un indomptable optimisme, il a mené ses projets professionnels et personnels avec passion.La Ville a voulu lui rendre hommage et a souligné son départ en mettant en berne les drapeaux de l'hôtel de ville.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc Circé (Claudine Tassé) et Annie Circé (Terry Finn), son petit-fils Vincent Bédard-Circé, sa conjointe Sylvie Fleurant et de nombreux(ses) amis(es).La famille, qui reçoit de nombreux appels de gens voulant rendre hommage au disparu, assure qu'une célébration se tiendra à une date ultérieure, puisque le contexte sanitaire ne permet actuellement pas de se rassembler à sa mémoire. La date retenue sera communiquée en temps et lieu.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme en santé tel que la Fondation médicale des Laurentides, la Société canadienne du cancer département de la leucémie ou l'Institut de Cardiologie de Montréal.