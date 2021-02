POITRAS, Gérard



De Mascouche, le 6 janvier 2021, est décédé à l'âge de 70 ans, M. Gérard Poitras.Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Gibouleau, ses fils Jonathan (Véronique Bélanger) et Jérémie (Émilie Desjardins), ses petits-enfants Maxence, Arnaud, Xavier et Marianne, son frère Gilles, sa soeur Gisèle, ses belles-soeurs Ginette et Sylvie, son beau-frère Adrien, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Vu les circonstances exceptionnelles de la pandémie, la famille se réunira à une date ultérieure pour célébrer la mémoire de M. Gérard Poitras.