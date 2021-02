Abandon des poursuites dans l’affaire Ujiri

Le président des Raptors de Toronto Masai Ujiri et le représentant des forces de l’ordre qui ont été impliqués dans une échauffourée en 2019 ont tous les deux laissé tomber les poursuites mutuelles dans lesquelles ils s’étaient lancés.

Aucune entente n’est survenue entre les deux parties, de sorte qu’aucune compensation monétaire n’est impliquée dans cette affaire. Les deux hommes seront également responsables de leurs propres dépenses dans des cabinets d’avocats.

En tentant de rejoindre ses joueurs sur le terrain dans les instants qui ont suivi la conquête du championnat de la NBA contre les Warriors de Golden State, à Oakland en juin 2019, Ujiri s’est buté au shérif adjoint du comté d’Alameda Andy Strickland.

Ujiri a tenté de montrer son accréditation à Strickland, mais celui-ci l’a agrippé par le veston avant qu’il ne puisse y parvenir. La caméra corporelle du policier a ensuite montré que le policier l’a poussé deux fois.

Strickland a été le premier à se lancer dans une poursuite au civil, alléguant que le président des Raptors l’avait frappé «avec les deux poings au visage et à la poitrine». Il souhaitait être dédommagé financièrement pour des blessures physiques et psychologiques.

«Masai a été complètement blanchi comme nous avons toujours su qu'il le serait", a déclaré mercredi un porte-parole des Raptors dans un communiqué. Nous sommes déçus que sa famille et lui aient dû endurer les 18 derniers mois d'inquiétude et d'incertitude, mais dans leur intérêt, nous sommes heureux que la procédure judiciaire soit terminée.»

Ujiri avait lui-même réagi avec une contre-poursuite, non sans soulever la thèse du racisme.

«Malheureusement, on m’a rappelé à ce moment que malgré tout le travail et le succès, il y a certaines personnes, incluant ceux qui sont censés nous protéger, qui vont toujours et seulement voir en moi une personne qui n’est pas digne d’être traitée avec respect. Et il n’y a qu’une seule raison indiscutable pour cela: c’est parce que je suis Noir», avait fait valoir Ujiri.