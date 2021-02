Armia heureux de son retour

Joel Armia a renoué avec Jesperi Kotkaniemi et Tyler Toffoli à l’aile droite du troisième trio. Rétabli des symptômes de sa commotion cérébrale, le Finlandais a dressé un bilan positif pour son retour après une absence de sept matchs.

« Je me sentais très bien. Ça m’a même surpris. Mes jambes étaient alertes et j’ai bien fait lors des batailles pour l’obtention de la rondelle. »

– Joel Armia

Le CH a réalisé son objectif contre les deux gros canons des Maple Leafs, Auston Matthews et Mitchell Marner, mais ce n’était pas assez pour sortir avec la victoire. Les Maple Leafs ont marqué deux buts à quatre contre quatre.

« Pour les dix premières minutes, on dominait les Leafs. On leur enlevait l’espace et le temps de réaction. Puis, ils ont marqué deux à 4 contre 4. Ça leur a donné l’élan dont ils avaient besoin. Matthews et Marner sont d’excellents joueurs. Ils sont parmi les meilleurs pointeurs de ce circuit pour une raison. On sait qu’ils obtiendront leurs occasions de marquer. Il faut éliminer leur temps de réaction et leur espace. Pendant une bonne partie du match, on l’a fait. »

– Corey Perry

Josh Anderson a marqué son neuvième but de la saison à son 13e match seulement. En première période, il a foncé au filet et il a décoché un tir entre les jambières de Frederik Andersen même si John Tavares le pourchassait. À ses yeux, le CH n’a pas assez foncé au filet lors de ce match.

« Nous devrons foncer plus au filet, regarder pour des retours. Nous en avions pourtant parlé avant la rencontre. Pour battre les Leafs, tu dois jouer physique contre leurs meilleurs attaquants et leurs défenseurs. Nous avons perdu ce match, mais il s’agit d’une longue saison. Il y aura des hauts et des bas. »

– Josh Anderson