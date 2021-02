PERREAULT

Robert-Marie, CSV



Le frère Robert-Marie Perreault, Clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre Champagneur de Joliette, le 6 février 2021, à l'âge de 85 ans, dans sa 68e année de profession religieuse.Né à Joliette, le 8 décembre 1935, le frère Perreault a prononcé ses premiers voeux, le 15 août 1953.Il a commencé sa vie religieuse à la maison provinciale de Joliette au service de l'Imprimerie Saint-Viateur. Par la suite, il a passé la plus grande partie de sa vie religieuse à Joliette et a assuré une grande variété de services communautaires, à la maison provinciale ou au Cégep, soit comme imprimeur (+reliure), réceptionniste, aide-cuisinier, aide-infirmier et responsable de l'entretien. En 2017, il a rejoint la communauté de l'infirmerie du Centre Champa-gneur où il vient de décéder.Outre sa famille religieuse, le frère Perreault laisse dans le deuil ses soeurs Marie-Aimée et Micheline, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Ses funérailles seront célébrées dans l'intimité et ses cendres seront déposées au cimetière de la communauté, à Joliette.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE DE LANAUDIÈRE