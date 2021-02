PRINCE, Yves



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Yves Prince à l'âge de 69 ans, survenu le 5 février 2021, à l'unité des soins palliatifs de CHUM.Outre son fils Marc-André et ses petits-enfants Gabriel et Léane, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs - Jeannine, Rita, Camille, Lise, Jean-Claude, Pierre, Denis, Carmen, Sylvio, Michel et Doris - ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que leurs familles respectives, ses cousin(e)s, et ses précieux ami(e)s. Yves était un homme travaillant, toujours prêt à s'offrir pour aider, quelle que soit la tâche à accomplir.Il appréciait les petits plaisirs de la vie, tout particulièrement les sucreries! Généreux de son temps et sa personne, il était très aimé de sa famille et de tous ceux et celles qui ont eu le privilège de croiser sa route. Il lègue de merveilleux souvenirs à ses proches.Yves est parti tout en douceur rejoindre ses défunts parents, Josaphat Prince et Laurette Lottinville, ainsi que ses frères Robert, Réal, Gilles et sa soeur Yvette.Un merci spécial au personnel du CHUM pour ses soins bienveillants et son dévouement extraordinaire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.En raison des circonstances actuelles de la Covid-19, les funérailles se tiendront à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.