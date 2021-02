PROULX BÉLANGER, Lise



Le 29 janvier 2021, entourée des siens à la maison, est décédée madame Lise Proulx âgée de 81 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Pierre) et Michel (Sylvie), ses petits-enfants, Marikym (Marc-André), Anne-Sophie (Malcolm), Yanick (Clara) et Alex (Eloïse), sa soeur Marcelle, son frère Roger (Germaine), ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux, nièces et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé.Les services funéraires ont été confiés à laUne cérémonie hommage virtuelle aura lieu le samedi 13 février à 16h; le lien est accessible sur le site web de la Coopérative funéraire du Grand Montréal.Prière de ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.