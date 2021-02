GIGUÈRE, Jeannine



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de notre chère mère survenu le 4 février 2021 à Laval à l'âge de 91 ans et 4 mois. Elle était l'épouse adorée de feu M. Roger Leclerc.Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés: Daniel (Manon), Carole (Roberto), Lucie (Bernard) ainsi que Louise (Robert); ses petits-enfants: Geneviève, David, Steven, Samuel, Alexandre, Jeanie, Alex-Rose et Dany; ses 13 arrière-petits-enfants et 2 à venir en juin et août.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 13 février à 13h30 pour recevoir vos marques de sympathie. Une cérémonie commémorative suivra à 15h.