Décès du magnat du porno Larry Flynt à l’âge de 78 ans

LOS ANGELES | Le magnat du porno Larry Flynt, fondateur du magazine «Hustler» au coeur d’un film de Milos Forman dans les années 1990 et défenseur autoproclamé de la liberté d’expression, est décédé mercredi à Los Angeles d’un arrêt cardiaque, selon des médias américains citant sa famille.

En octobre 2017, le vieil homme lifté, cloué dans un fauteuil roulant plaqué or depuis une tentative d’assassinat en 1978, s’était permis un dernier coup d’éclat en offrant, sur une pleine page dans le Washington Post, 10 millions de dollars à qui lui fournirait toute information conduisant à la destitution de Donald Trump. C’était son «devoir patriotique», avait affirmé cet habitué des polémiques et des procès, qui avait bâti sa réputation et sa fortune sur la provocation.