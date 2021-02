DEAN, Robert



De Sainte-Thérèse, le 4 février 2021, à l'âge de 93 ans est décédé M. Robert Dean, époux de feu Jeannette Le Bouthillier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Marc, Carole, et Denis (Josée Racicot) ainsi que ses 3 petits- enfants, Charles, Jean-Antoine et Valéria, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.M. Dean fut directeur québécois des Travailleurs unis de l'automobile, vice-président de la FTQ, député de Prévost et ministre dans le gouvernement de René Lévesque ainsi que président fondateur du CA du CLSC Thérèse-de-Blainville.Une cérémonie d'hommage sera organisée plus tard dès que la situation sanitaire le permettra.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.Il fut confié au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934