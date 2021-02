Élections à Laval: l’ex-athlète olympique Nicolas Macrozonaris tente encore sa chance

L’ancien sprinteur Nicolas Macrozonaris est de nouveau dans la course pour se faire élire comme conseiller municipal à Laval en novembre prochain.

L’ex-athlète olympique se présente dans Saint-Martin sous la bannière d’Action Laval, dirigé par Sonia Baudelot.

«Jamais je n’aurais pu représenter le Canada aux Jeux olympiques sans le support des Lavallois. C’est pour cela que je m’implique activement et bénévolement à Laval depuis plus de 15 ans. Mon objectif est de redonner au maximum à ma communauté, maintenant, pour les gens de Saint-Martin, de Chomedey et de Laval», a-t-il affirmé par communiqué, mercredi.

«Laval a des problèmes, je souhaite apporter des solutions et participer au grand changement avec Sonia Baudelot», a ajouté Nicolas Macrozonaris.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien champion canadien du 100 m se présente à Laval. Sous la bannière d'Action Laval, alors dirigé par Jean-Claude Gobé, l’ex-coureur avait mordu la poussière au scrutin de 2017 dans Sainte-Dorothée, terminant troisième.

Celui qui a participé aux Jeux olympiques de Sydney et d’Athènes est thérapeute sportif ainsi que fondateur et entraîneur principal d’un club d’athlétisme.