[EN DIRECT 10 FÉVRIER] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 106 965 011

Morts: 2 342 808

CANADA

Cas: 810 797, dont 271 737 au Québec

Décès: 20 909, dont 10 078 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU MERCREDI 10 FÉVRIER

6h47 | Le prince Charles reçoit sa première injection de vaccin anti-Covid.

AFP

Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, et son épouse Camilla ont reçu leur première injection de vaccin anti-Covid, a annoncé mercredi leur résidence de Clarence House, dans le cadre d’une campagne de vaccination massive au Royaume-Uni.

« Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont reçu leurs premières vaccinations contre la COVID-19 », a indiqué un porte-parole de Clarence House, sans préciser le vaccin administré.

Agés de respectivement 72 et 73 ans, le prince Charles et Camilla rejoignent les plus de 12,6 millions de personnes ayant déjà reçu une première dose du vaccin AstraZeneca/Oxford ou Pfizer/BioNTech au Royaume-Uni.

Ils figurent parmi les quatre groupes prioritaires (soit quelque 15 millions de personnes de plus de 70 ans et les soignants) que le gouvernement du premier ministre Boris Johnson s’est fixé comme objectif de vacciner d’ici à la mi-février.

Pays le plus endeuillé d’Europe avec presque 114 000 morts, le Royaume-Uni compte sur la vaccination de sa population pour sortir très progressivement d’un strict confinement.

La reine Elizabeth II, 94 ans, mère de Charles, et son époux le prince Philip, 99 ans, avaient reçu leur première injection d’un vaccin anti-Covid début janvier.

Le prince Charles, ainsi que son fils aîné William, avaient contracté une forme légère de la maladie Covid-19 au début de la première vague de la pandémie, au printemps 2020.

6h46 | Face aux nouveaux variants du coronavirus, l’Australie et la Nouvelle-Zélande envisagent de renforcer leur politique de quarantaine de quatorze jours des voyageurs arrivant de l’étranger, qui n’empêche pas des contaminations.

AFP

6h45 | Un des experts de l’OMS en mission à Wuhan (Chine) pour enquêter sur les origines du coronavirus a mis en doute mercredi la fiabilité des renseignements américains sur la pandémie, après des critiques de Washington.

6h32 | COVID-19 : les salles d’arcade japonaises près de la fin de partie.

AFP

5h46 | La campagne de vaccination contre le coronavirus prévue en Afrique du Sud sera lancée avec le vaccin du laboratoire Johnson et Johnson, au lieu de celui d'AstraZeneca/Oxford dont l'efficacité est actuellement remise en question, a annoncé mercredi le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize.

4h43 | Le Japon commencera les vaccinations contre la COVID-19 la semaine prochaine, a déclaré mercredi son premier ministre, mais les autorités travaillent d'arrache-pied pour se procurer des seringues adaptées afin de ne pas gaspiller les doses.

4h36 | Le gouvernement allemand veut prolonger jusqu'au 14 mars le confinement partiel en vigueur face à la pandémie de COVID-19, tout en permettant aux coiffeurs de rouvrir le 1er mars, selon un projet d'accord consulté mercredi par l'AFP.

4h19 | Le laboratoire BioNTech a annoncé mercredi le démarrage de la production de son vaccin contre le coronavirus conçu avec Pfizer dans une nouvelle usine à Marbourg (Allemagne), destinée à augmenter les livraisons.

Photo AFP

1h09 | Les appels se multiplient dans le monde pour lever les brevets des vaccins anti-COVID 19 et accélérer ainsi leur production. Mais l’idée, qui a peu de chances de se concrétiser, pourrait mettre en danger les recherches futures.

