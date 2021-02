France Castel, matriarche et femme d’affaires dans «Nuit blanche»

Une saga familiale sur fond de polar, avec un ton de «soap» assumé à la «Dynastie», écrite par Julie Hivon («Alerte Amber», «Alertes») : voilà le projet qui ramènera l’actrice qu’est France Castel dans nos écrans, à ICI Télé, quelque part en 2021-2022.

La série s’intitule «Nuit blanche», et Radio-Canada aurait voulu lancer l’an dernier le tournage de ce «O’» au féminin, produit par Pixcom, mais la pandémie a repoussé les plans.

C’est finalement le 15 mars que s’amorceront les enregistrements des 12 épisodes d’une heure de cette fiction (imaginée comme une trilogie), dont le personnage pivot, Louise «Loulou» Hébert (Castel), à la tête de l’empire de parfumerie Nocturne», rappelle Lise Watier. La réalisation a été confiée à Sébastien Gagné («Lâcher prise»).

PHOTO COURTOISIE/Radio-Canada

Mort rapide

Mais l’histoire de «Nuit blanche» est beaucoup plus tortueuse que celle de Lise Watier.

Elle se déclinera en deux époques, à 30 ans d’intervalle. Dans les années 1970, on verra une jeune Louise (Rose-Marie Perreault) idéaliste, mannequin en vogue, qui collectionne amants et relations, tantôt ardemment amoureuse de Vincent (Antoine Pilon), tantôt rebelle et activiste aux côtés de Bertrand (Simon Pigeon).

Aujourd’hui, Loulou est une redoutable entrepreneure, aussi maternelle que manipulatrice, à qui sourient réussite et prospérité.

Or, la matriarche s’éteindra rapidement au début de la série, un soir de réception, seule dans son jardin, laissant ses trois enfants, Charlotte (Valérie Blais), Marlène (Marilyse Bourke) et Lucas (Jean-Philippe Perras) à la merci d’un testament qui leur imposera un destin, avec une «business» valant plusieurs millions en jeu.

Dans la foulée, des secrets du passé feront surface. Le clan Hébert se retrouvera bousculé. Loulou s’est-elle suicidée? A-t-elle eu un accident? A-t-elle été assassinée? Chacun des enfants réagira à sa façon au drame.

Qu’on se rassure : France Castel demeurera bel et bien dans les intrigues, même si c’est la mort de sa Loulou qui déclenchera l’action.

On le constate, la distribution principale de «Nuit blanche» est riche, et c’est sans compter les seconds rôles interprétés par Jean-Moïse Martin, Kim Despatis, Jean-Nicolas Verreault, Iannicko N’Doua, Élodie Grenier, Isabelle Brouillette et autres, qui graviteront dans l’univers mitonné par Julie Hivon. Même Michel Rivard y sera, dans la peau du Bertrand plus âgé des années 2000, ex-flamme de Loulou.

Radio-Canada annonçait mercredi qu’une prévente de «Nuit blanche» a l’échelle internationale a déjà été concrétisée. Un distributeur allemand s’ajoute aux bailleurs de fonds québécois (SODEC, Fonds Québecor et autres) dans la structure financière du projet.