Grande première pour Sam Chowieri et le Groupe Katasa

Depuis mars dernier, la pandémie de COVID-19 a chambardé toutes nos habitudes de vie. Cette réalité a amené le Groupe Katasa à élargir son offre en changeant la vocation de la nouvelle phase III du District, dans le secteur d’Aylmer, en répondant positivement à une demande de ses nouveaux locataires autonomes âgés de 50 ans et plus.

«L’idée vient de nos premiers locataires de la phase III qui souhaitaient plutôt habiter en appartement sans soins de santé et sans les restrictions émises par le CISSSO, de dire Katherine Chowieri, responsable de la planification, du marketing et des finances au Groupe Katasa. Ils se disent trop jeunes pour l’instant pour ces services. Du coup, ils paient moins cher pour leur appartement. Si la situation vient qu’à changer, nous pourrons répondre à leurs besoins puisque les deux premières phases du District sont certifiées RPA par le gouvernement. Le District offre ainsi à ses résidents des services évolutifs.»

LA PHASE III DU DISTRICT RÉPOND À UN NOUVEAU BESOIN

Pour le Groupe Katasa, il s’agit d’un premier édifice non certifié RPA parmi ses résidences pour aînés. «Nous nous adaptons au marché, rajoute Katherine Chowieri. Ces nouveaux locataires autonomes se sentent trop jeunes pour être en résidence, mais ils veulent aussi une vie active grâce à leur accès à toutes les aires communes des trois phases du District. La réponse de nos locataires est éloquente et nous suivrons l’évolution du marché pour nos prochaines phases à construire au District.»

Les locataires de la phase III ont ainsi accès aux infrastructures et aux activités des trois phases du District, par exemple les piscines intérieure et extérieure, la salle d’entraînement, les cours de yoga et d’aquaforme, la pharmacie, le salon de billard, les barbecues, les soirées dansantes, le cinéma et les terrasses. Le restaurant à la carte Le Bistro est aussi ouvert à tous les résidents ainsi qu’à la population en général. Un forfait repas est également disponible pour les nouveaux locataires de la phase III.

«La qualité de construction de la phase III est la même que les deux phases précédentes avec les mêmes décors et des matériaux de construction de grande qualité. Bref, la seule différence entre la phase III et les deux autres phases du District, c’est l’absence d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires. C’est comme en condo avec un accès à des aires communes recherchées et une vie sociale qui est très dynamique au District. Nous maintenons ce sentiment de partage et de communauté», explique le directeur général Martin Deschênes.

UN MILIEU DE VIE INCROYABLE

Le District est souvent comparé à un resort avec des services de qualité et de l’animation bien encadrée. Les résidents sont très actifs et dirigent eux-mêmes des comités pour l’organisation d’événements ou d’activités qui les intéressent.

«Les gens nous disent que le projet est de grande qualité et que nos prix sont très compétitifs, poursuit M. Deschênes. Le District est également situé dans un bel endroit entouré de verdure et à proximité de la rivière des Outaouais, de la ville d’Ottawa et de tous les services de proximité à Gatineau. C’est situé tout près de sentiers pédestres et cyclistes et voisin de terrains de golf. Cette nature est là pour rester, ce qui ajoute à ce milieu de vie incroyable qu’est Le District.»

Le District est plus qu’un complexe d’appartements, c’est un style de vie. Une structure d’énergie positive rayonnante où les retraités ou semi-retraités sont charmés par sa fraîcheur et son confort. Une belle réussite du Groupe Katasa et de son président et fondateur, Sam Chowieri.

À propos de Katasa

C’est dans les années 80 que le Groupe Katasa a été fondé par l’homme d’affaires et visionnaire Sam Chowieri. Ses trois filles, Katherine, Tanya et Samantha occupent depuis plus de dix ans des postes stratégiques de gestion au sein de l’entreprise familiale.

Parmi son portefeuille immobilier, La Résidence de l’Île, le Village Riviera, le District, le Manoir Pierrefonds, le Riverain et le Marquis de Tracy font partie des résidences pour retraités gérées par le Groupe Katasa.