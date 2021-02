Imaginez lorsque Carey sera en feu...

Le Canadien va compléter le premier quart de sa saison ce jeudi en recevant Connor McDavid et Leon Draisaitl. Accessoirement, 18 autres joueurs composeront l’alignement des Oilers d’Edmonton, un « duo » redoutable. Dommage que ce soit du hockey, au badminton en double ils seraient imbattables...

Permettez l’esprit de bottine, le Super Bowl laisse toujours quelques vapeurs...

Donc, quart de saison atteint jeudi pour le CH et il y a fort à parier que le travail sera partagé entre Carey Price et Jake Allen pour ces matchs dos à dos face aux Leafs et aux Oilers. C’est donc dire que Price aura obtenu huit des quatorze premiers départs devant le filet, Allen les six autres.

Est-ce que cela affecte mentalement le meilleur joueur de l’organisation ? Seul lui peut répondre à la question. Chose certaine, ses performances sont en deçà des attentes. Ne comptez pas sur moi pour partir la campagne Price ou Allen... Il n’y a aucun doute dans mon esprit que le 31 est le maitre à bord et celui qui conduira cette équipe à bon port en séries éliminatoires.

Mais avec une moyenne de buts alloués de 2.81 et un pourcentage d’efficacité de .899, les statistiques de Price laissent perplexe. Il accorde carrément un but de plus par match que Jake Allen et il accorde .5 but de plus par tranche de dix lancers reçus, ce qui est considérable.

De façon plus pointue, Price ne peut pas évoquer être battu par de meilleurs tirs, ce n’est pas le cas. En fait, il fait jusqu’ici face à un plus grand nombre de chances de marquer de qualité, c’est là la seule statistique qui vient à sa défense.

Justement sa défense. La nature humaine a beaucoup été évoqué pour expliquer la défaite surprise aux mains des piètres Sénateurs jeudi ainsi que la courte victoire de samedi. Ce peut-il alors que cette même nature humaine influe le comportement des joueurs devant Price lors des matchs ? Sont-ils moins enclins à surprotéger le cerbère, sachant que le meilleur dans le buisness veille derrière avec les grosses jambières ? Possible.

Toutefois cela ne justifie pas le nombre de fois ou Price est battu par un tir directe, sans déviation et sans obstruction à sa vue. Autrement dit, il est fréquent qu’il soit facile à battre sur un but qu’il concède. Le moment de ce but considéré faible est aussi à prendre en compte. Se faire battre facilement en fin de match lorsque l’équipe mène par trois buts c’est une chose. Se faire battre deux fois en quelques secondes en fin de première période contre un adversaire que tu dois en principe mettre KO avant la sirène annonçant la fin du premier tiers-temps, ça peut conduire à une défaite gênante, ce qui fut le cas jeudi contre Ottawa.

Je ne suis pas inquiet. Carey Price va se ressaisir, trouver ses marques et mener cette équipe avec des arrêts inspirants. D’ici-là, platement résumé, il a quatre victoires trois défaites, Jake Allen quatre victoires contre un seul revers. Avouez que c’est curieux...