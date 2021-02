Jonathan Drouin n’a jamais eu autant de plaisir

De son propre aveu, l’attaquant Jonathan Drouin n’a jamais été aussi heureux depuis qu’il s’est joint au Canadien de Montréal, en juin 2017.

«Définitivement, nous avons un bon groupe de gars, nous jouons bien ensemble et le plus important pour avoir du plaisir, c’est de gagner, a mentionné Drouin, mercredi matin, en vidéoconférence. Nous sommes très heureux de notre début de saison, mais nous devons continuer.»

Le CH, qui montre un dossier de 8-2-2, fera face à un excellent test, ce mercredi soir, en recevant la visite des Maple Leafs de Toronto, au Centre Bell.

Drouin, qui a récolté 10 points en 12 matchs depuis le début de la saison, tentera lui-même de contribuer à l’attaque avec ses compagnons de trio Nick Suzuki et Josh Anderson. Il note toutefois l’importance de bien jouer défensivement afin de contrer les puissants attaquants des Leafs.

«Il faut leur enlever du temps et de l’espace. [Auston] Matthews et [Mitch] Marner sont durs à arrêter. Il faut éviter de leur laisser deux à trois secondes avec la rondelle et être constamment sur eux», a résumé l’attaquant québécois, glissant également les noms de John Tavares et de William Nylander, au passage.

Mot d’ordre : discipline

De son côté, l’entraîneur-chef Claude Julien a souligné qu’il sera crucial d’éviter le banc des punitions contre les Leafs.

«La chose la plus importante sera de faire preuve de discipline, a-t-il noté. Il faut jouer 60 minutes et être extrêmement discipliné. En supériorité numérique, les Leafs sont capables de faire du dommage.»

Julien avait laissé entendre, la veille, que des décisions difficiles étaient à venir avec le possible retour au jeu de Joel Armia, remis d’une commotion cérébrale. À ce niveau, l’entraîneur a précisé que la formation partante n’était pas encore définitive pour le match prévu en soirée. Par contre, il a été confirmé que le gardien Carey Price serait devant le filet.

Trois matchs en quatre soirs

Rappelons que les Leafs sont actuellement la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, avec une reluisante fiche de 10-2-1, bonne pour 21 points. Le Canadien, qui a remporté son dernier match par le pointage de 2 à 1 face aux Sénateurs d'Ottawa, samedi dernier, pointe au deuxième rang du classement de la section Nord.

Le Tricolore amorce une séquence de trois parties en quatre soirs, puisqu'il sera confronté aux Oilers d'Edmonton, jeudi, et aux Leafs, cette fois à Toronto, samedi.

Les Leafs envoient des fleurs au CH

Comme c’est souvent le cas avant des confrontations sportives opposant deux rivaux en montée, les joueurs des Maple Leafs de Toronto ont sorti l’encensoir à l’égard du Canadien de Montréal, qu’ils affronteront mercredi et samedi.

Plusieurs s’attendent à des rencontres aussi chaudement disputées que celle du 13 janvier, lorsque les Leafs avaient défait le Bleu-Blanc-Rouge 5 à 4 en prolongation au premier jour du calendrier régulier.

«Nous les tenons en haute estime, a admis le vétéran Jason Spezza selon des propos rapportés par le quotidien Toronto Sun. Il s’agit d’une équipe effectuant de nombreuses choses correctement. Elle a obtenu du succès dans la bulle l’été dernier et c’est une formation travaillant fort. Elle a de la profondeur, joue de la bonne façon. Ce sera un gros défi et un bon test pour notre club.»

Ainsi, la troupe de l’instructeur-chef Sheldon Keefe a hâte d’en découdre avec le Canadien, surtout que les duels Montréal-Toronto sont habituellement épiques. Toutefois, il manquera un élément important : les spectateurs. L’atmosphère qui règne en marge des parties n’est évidemment plus la même qu’autrefois.

«C’est super bizarre de se retrouver là-dedans et de ne pas voir de partisans dans l’édifice, mais c’est la sécurité qui passe en premier lieu, a commenté l’attaquant Mitch Marner. On doit s’assurer d’effectuer les bons gestes et espérons qu’éventuellement, nous reverrons les amateurs..