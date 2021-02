La LNH prend une participation dans une société de paris sportifs

La Ligue nationale de hockey a pris une participation minoritaire dans la société australienne de paris sportifs PointsBet, dans le cadre d’un accord qui voit le groupe coté devenir partenaire officiel du championnat.

L’accord fait de PointsBet le partenaire officiel de la ligue de hockey en matière de paris sportifs, et permet à l’opérateur d’utiliser le nom et la marque LNH dans le cadre de sa communication, selon un communiqué publié mercredi par PointsBet.

Il prévoit également que le championnat puisse intégrer des contenus fournis par PointsBet lors de retransmissions télévisées de matches de hockey (cotes et statistiques).

En contrepartie de ce partenariat, la société australienne va octroyer à la LNH un peu plus de 43 000 de ses propres actions, pour une valeur d’environ 500 000 dollars. Il s’agit d’une participation minoritaire, qui représente moins de 0,001% du capital.

La LNH avait déjà conclu des partenariats avec les maisons de paris sportifs MGM resorts International, FanDuel et William Hill, mais n’avait pas pris de participation au capital de ces opérateurs.

En mai 2018, la Cour suprême des États-Unis a levé l’interdiction qui pesait depuis 25 ans sur les paris sportifs dans la presque totalité du pays, à l’exception notable de Las Vegas et du Nevada.

Faute d’une législation fédérale unifiée, et après avoir espéré, en vain, que les États obligeraient les opérateurs à leur acheter leurs données officielles, résultats et statistiques, les grandes ligues sportives et les clubs ont signé directement des partenariats avec des sociétés de paris.