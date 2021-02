Le bulletin des élèves ou celui du système?

Le premier bulletin devait être émis au plus tard vendredi dernier. Il nous sera enfin possible de brosser un tableau un peu plus réaliste de la situation dans nos écoles primaires et secondaires.

Dans mon centre de services scolaire, nous constatons que les taux de réussite sont restés à peu près identiques (on voit même une légère hausse) entre ce bulletin et celui de la deuxième étape en 2019-2020.

En fonction des données les plus récentes qui seront rendues disponibles au personnel, nous observons également, parmi l’ensemble des compétences des matières à sanction, plus de compétences à la hausse que de compétences à la baisse.

Une situation qui ressemble à celle du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) de Montréal, qui «a vu son taux d’échec diminuer, tant au primaire qu’au secondaire [...] Seule ombre au tableau, le taux de réussite des élèves de 4e secondaire en mathématiques enrichies a baissé de huit points de pourcentage, de 88% à 80%».

Hypothèse pour les matières à sanction

Comment expliquer que la baisse des taux de réussite semble davantage liée aux matières à sanction?

Le ministère de l’Éducation vient tout juste de publier sa liste des savoirs essentiels. De plus, ce n’est qu’au début du mois de janvier que le ministre Roberge a annoncé l’annulation des examens de son ministère.

Ainsi, pendant quatre mois, le spectre des épreuves ministérielles aura poussé les enseignants des matières à sanction à ouvrir la machine. Envers et contre tout, ils ont réalisé une course aux savoirs en prévision de l’épreuve finale. Ils devaient préparer leurs élèves à un examen sans en connaître le contenu possible.

Bref, la pression était forte pour couvrir aveuglément tous les éléments au programme. Ces variables expliquent peut-être la baisse des taux de réussite dans ces disciplines.

Hypothèse pour la stabilité des résultats

Malgré un printemps 2020 catastrophique sur le plan des apprentissages et un automne pour le moins difficile, comment expliquer qu’une grande partie des taux de réussite soient stables?

D’abord, les équipes-écoles et les services éducatifs des centres de services scolaires n’ont pas attendu la liste des savoirs essentiels de la part du ministère. En termes clairs, les enseignants ont ajusté leurs enseignements et leurs évaluations selon des savoirs essentiels déterminés localement. Dès la rentrée, en collaboration, les gens sur le terrain ont donc planifié leur année en fonction de nouvelles variables.

Si les contenus n’avaient pas été ajustés et les évaluations modifiées en conséquence, il est permis de croire que les taux d’échec auraient été beaucoup plus élevés. Le personnel a probablement fait preuve de souplesse et d’ouverture dans l’optique de favoriser la réussite des élèves. En termes d’évaluation, cela signifie peut-être que la fonction de l’aide à l’apprentissage a pris le dessus sur celle de la reconnaissance des compétences.

Néanmoins, hiérarchiser des savoirs pour établir une liste de savoirs essentiels, c’est aussi faire le choix déchirant de négliger certaines notions. Des notions tout de même très importantes dans le parcours d’un jeune. Et cet «oubli» se doit d’être temporaire. Il y a (et il y aura) des apprentissages à reprendre.

De plus, ce bulletin ne nous informe pas sur l’état psychologique de nos jeunes: motivation, engagement, cyberdépendance, etc.

Une chose est certaine: nous aurons à réajuster nos contenus, à combler les manques, à poursuivre les apprentissages et à soutenir nos jeunes pour une, voire deux années encore.

Des réponses SVP

À la suite de la publication de ce premier bulletin, il sera tout de même fort intéressant d’analyser les chiffres disponibles. En fait, de nombreuses questions attendent une réponse:

Est-ce que l’écart a augmenté entre les élèves forts et les élèves faibles? Est-ce que les élèves en échec ont plus de chemin à parcourir afin d’obtenir la note de passage?

Est-ce que les élèves en réussite ont vu descendre leurs résultats scolaires?

Est-ce que l’effet «confinement» dans certains groupes a eu un impact?

Est-ce qu’il y a plus de jeunes au secondaire qui occupent un emploi depuis le printemps dernier? Et si oui, est-ce que cela a un impact sur la réussite?

Pourquoi la situation semble-t-elle pire en français et en mathématiques?

Comment expliquer les différences entre les centres de services scolaires? Et celles entre le primaire et le secondaire?

Selon la Politique d’évaluation des apprentissages, «l’élève n’apprend pas pour être évalué: il est évalué pour mieux apprendre».

Ce bulletin, c'est surtout celui de notre système scolaire avant d’être celui de nos élèves.

À nous d’en faire bon usage.