Les policiers de Mont-Tremblant font appel aux tribunaux

Les syndicats représentant les policiers de Mont-Tremblant ont déposé, mercredi, un recours judiciaire pour tenter de bloquer l'abolition du corps de police de la municipalité des Laurentides, autorisée la semaine dernière.

La Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant (FPMTT) et la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) ont uni leurs forces, avec l'aide de quelques citoyens, pour déposer une demande introductive d'instance et une demande d'ordonnance de sauvegarde afin de sauver le corps policier.

Mercredi dernier, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, avait autorisé Mont-Tremblant à dissoudre sa police municipale pour se tourner vers les services de la Sûreté du Québec, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le conflit de travail opposant la Ville à ses policiers.

«C'est évident pour nous que la décision de la ministre repose sur des faussetés qui n'ont jamais été prouvées. Visiblement, Mme Guilbault a été menée en bateau par les deux maires [de Mont-Tremblant et Lac-Tremblant-Nord]», juge le président de la FPMQ, François Lemay.

Les syndicats seront représentés par Me Denis Gallant, bien connu pour sa participation à la Commission Charbonneau et pour avoir été PDG de l'Autorité des marchés financiers et Inspecteur général de la Ville de Montréal.