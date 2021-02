Les Raptors pulvérisent les Wizards

Norman Powell et Pascal Siakam ont uni leurs efforts pour aider les Raptors de Toronto à vaincre les Wizards au compte de 137 à 115, mercredi à Washington.

Tous deux utilisés au sein de la formation partante, Powell et Siakam ont respectivement cumulé 28 et 26 points. Le Québécois Chris Boucher a également contribué à l’effort collectif avec un double-double de 17 points et 15 rebonds.

Russell Westbrook a été utilisé pendant 34 min 3 s, totalisant 23 points, six rebonds et sept mentions d’assistance. Bradley Beal a été le meneur offensif avec 24 points.

Il s’agit d’une cinquième victoire en six sorties pour la formation canadienne, qui évolue actuellement au Amalie Arena de Tampa en raison de la fermeture de la frontière canado-américaine. Elle devra disputer un sixième match de suite sur la route – jeudi contre les Celtics à Boston – avant de retourner en Floride.

Les Raptors étaient d’ailleurs privés des services d'OG Anunoby et de Yuta Watanabe, tous deux blessés.