L’État de New York autorise grandes salles de spectacles et stades à rouvrir au public

Le gouverneur de l’État de New York a annoncé mercredi que les grandes salles de spectacle et les stades pourront rouvrir avec une jauge de 10% de leur capacité d’accueil à partir du 23 février, une première après près d’un an de fermeture.

Le seuil de 10% s’applique aux salles capables d’accueillir plus de 10 000 personnes, a précisé Andrew Cuomo, sans donner plus d’information quant aux bâtiments de moindre capacité, qui resteront, a priori, fermés.

Pour assister au spectacle ou à la rencontre sportive, les spectateurs devront présenter à l’entrée l’attestation d’un test PCR négatif datant de moins de 72 heures et se faire prendre la température.

Une fois dans la salle, ils devront porter un masque et respecter les règles de distanciation physique.

Le premier à ouvrir le bal sera le Barclays Center, salle qui peut accueillir 17 700 spectateurs en configuration basket.

Dès le 23 février, l’équipe de la ligue professionnelle NBA des Brooklyn Nets aura l’autorisation d’accueillir du public pour son match contre les Sacramento Kings.

Ce sera la première fois depuis 352 jours que les Nets évolueront devant leurs spectateurs. Brooklyn a joué plusieurs fois au Barclays Center cette saison, mais toujours à huis clos.

Sollicités par l’AFP quant à l’accueil éventuel de spectateurs, les New York Knicks, qui évoluent également en NBA, n’ont pas donné suite dans l’immédiat.

Pour faire face à la pandémie, Andrew Cuomo avait interdit, le 12 mars, tous les événements rassemblant plus de 500 personnes, une suspension élargie rapidement à tous les spectacles et événements sportifs.

L’État de New York avait procédé à un premier test en autorisant le club des Buffalo Bills, de la ligue de football américain NFL, à accueillir 6700 spectateurs pour un match de phase finale, le 9 janvier dernier.

Tous devaient avoir été préalablement testés négatifs pour s’asseoir dans le stade qui compte 71 600 places au total.

La formule a été reconduite la semaine suivante pour un autre match de phase finale des Bills. Le gouverneur et les autorités sanitaires de l’État ont jugé l’expérience concluante, a indiqué mercredi Andrew Cuomo.

Plusieurs autres États américains autorisent déjà les grandes salles à accueillir du public, notamment en Floride, où s’est déroulé dimanche le Super Bowl, devant 25 000 personnes.