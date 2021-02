L’UPA et la FCMQ s’unissent contre les délinquants

Dans un point de presse, tenu jeudi dernier, la Fédération des clubs de motoneigistes et l’Union des producteurs agricoles ont décidé de s’unir pour dénoncer le comportement stupide et imbécile de certains utilisateurs de motoneige.

Personnellement, j’aime mieux employer le terme utilisateurs de motoneige parce que pour moi, ces délinquants ne sont pas des motoneigistes. Les agissements stupides de ces personnes qui circulent hors des sentiers mettent en danger les ententes à l’amiable entre les clubs de motoneigistes et les producteurs agricoles.

« Les amateurs de motoneige doivent comprendre que la possibilité qu’ils ont de pratiquer la motoneige à la grandeur du territoire québécois est rendue possible grâce à la générosité de dizaines de propriétaires fonciers qui octroient gratuitement des droits de passage à nos clubs, d’expliquer le président de la Fédération, monsieur Réal Camiré. Leur patience et leur générosité sont toutefois mises à l’épreuve lorsque certains délinquants choisissent de circuler comme bon leur semble sur leurs terres. Ce comportement doit cesser. »

Même son de cloche du côté du président de l’UPA, monsieur Marcel Groleau, qui dénonce aussi ces comportements condamnables.

« Les agriculteurs qui accordent un droit de passage sur leurs terres le font pour rendre service à la communauté. Ils contribuent au développement économique de la collectivité. Le fait que de plus en plus de délinquants ne respectent pas les sentiers et circulent sur les terres sans autorisation pourrait toutefois compromettre leur bonne relation avec les clubs. » Il en appelle au civisme de tous les motoneigistes en leur demandant de respecter les sentiers.

DES CONSÉQUENCES GRAVES

La moitié des 33 000 kilomètres de sentiers du réseau québécois sont situés sur des terres privées, appartenant très souvent à des producteurs agricoles et forestiers. Le passage de motoneiges sur les terres agricoles nuit à la production de nombreuses récoltes parce qu’une neige compactée perd sa qualité isolante et entraîne un gel au sol qui nuit à la végétation et aux cultures. On peut penser au blé, à la luzerne, aux bleuets, sapins, arbres et plus.

Les producteurs sont prêts à accepter cette conséquence sur le tracé des sentiers pour lesquels ils accordent un droit de passage, mais pas partout dans leurs champs. Là, ce n’est plus du tout la même chose parce que le risque est beaucoup plus grand.

Aussi, certains délinquants qui ne se gênent pas pour agir ainsi vont même jusqu’à briser des équipements en coupant la broche, les barrières, les cadenas et autres qui leur barrent le chemin. Ils se permettent même de prendre ces terres pour des poubelles à ciel ouvert. Lundi dernier dans Le Journal, sous la plume du confrère Jean-Luc Lavallée, on pouvait lire un exemple bien concret de ces comportements imbéciles sur une ferme de Saint-Gabriel-de-Valcartier.

« Nous constatons une augmentation marquée de ce type de comportements, qui a une incidence directe sur nos clubs, d’expliquer le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes, monsieur Stéphane Desroches. Plusieurs bénévoles vivent un stress qu’ils ne méritent surtout pas. Ils ont peur de voir leurs droits de passages retirés, ce qui aurait des conséquences importantes pour le réseau et la pérennité de l’activité dans plusieurs régions du Québec. Ils ne méritent pas de vivre cela. »

DES CONSÉQUENCES POUR LES DÉLIQUANTS

Les gens qui agissent de la sorte vont trouver chaussures à leurs pieds sous peu.

« Nous sommes rendus en mode répression. Nous n’avons plus le choix, d’expliquer monsieur Desroches. Ces malfaisants devront s’attendre à voir nos patrouilleurs intervenir, émettre des constats d’infraction avec une amende. Nous sommes à travailler ce dossier pour nous asseoir avec le gouvernement afin de revoir la situation et trouver le moyen d’avoir des moyens encore plus dissuasifs que ceux que nous avons présentement. Il est certain que nous allons travailler de concert avec les différents corps policiers, pour tenter d’enrayer ce fléau. »

« Il ne faut pas oublier que le propriétaire qui nous accorde un droit de passage peut le retirer en tout temps. »

EN BREF

DOSSIER HORS PISTE

Dans le but de permettre aux amateurs de hors piste de pratiquer leur activité en toute sécurité en leur offrant certains services, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec a décidé de créer une filiale Hors piste. Avec la popularité des motoneigistes hors piste et des modèles hybrides, on ne peut plus nier l’existence de cette façon de faire de la motoneige. Le gouvernement a apporté son appui à la Fédération pour son projet.

RESTEZ DANS VOTRE ZONE

Avec le déconfinement qui a débuté lundi pour certaines régions, il est préférable pour les motoneigistes qui vivent en zone rouge de ne pas changer de région parce qu’ils ne seront pas les bienvenus. Des citoyens m’ont joint pour me mentionner que ma chronique de la semaine dernière était irresponsable alors que je mentionnais que les sentiers de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent étaient ouverts. Certains ont été polis, d’autres beaucoup moins. Il faut savoir toutefois qu’il n’est pas illégal de passer d’une région rouge à une orange via les sentiers, en respectant les règles, autant pour le logement que pour les différents services offerts. Mais, à lire et à entendre les messages diffusés même par des élus, il est préférable pour vous de demeurer dans votre région, dans le cadre de randonnées locales.