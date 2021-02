On élirait encore Justin: il est fin!

Hier, dans sa chronique, Joseph Facal se demandait pourquoi les Canadiens (et les Québécois) éliraient encore Justin Trudeau malgré toutes les erreurs qu’il a commises au cours de ses deux mandats.

Mais, voyons, c’est simple, Joseph...

On l’élirait parce qu’il est fin !!!

BOLLYWOOD ET YOGA

Rappelez-vous ce qu’on disait lorsque Justin a été élu la première fois.

Parlait-on de son programme ? De ses idées ? De sa vision du Canada ?

Non.

On parlait de son style.

Il était fin, il était doux, il était gentil...

Contrairement à Stephen Harper, il ne donnait pas la main à ses enfants quand il allait les mener à l’école, mais de gros bisous collants.

« Avec Sophie Grégoire et Justin Trudeau, les tatouages, le yoga, la méditation et l’ouverture émotionnelle sont arrivés au 24 Sussex », écrivait, tout excitée, une chroniqueuse de La Presse au lendemain de son élection.

« Non seulement on a un premier ministre qui magasine chez Philippe Dubuc et un leader qui a l’air d’une vedette de Bollywood quand il investit le plancher de danse dans les soirées indiennes, mais on a aussi une femme à ses côtés qui connaît la différence entre le lotus et le cobra, qui parle ouvertement des troubles alimentaires dont elle a souffert à la fin de l’adolescence et qui s’intéresse à la neuropsychologie. »

Voilà pourquoi Justin serait réélu, mon cher Joseph.

Parce que nous sommes à l’ère des lapins et que notre PM est le lapin en chef.

DES LEADERS RÉCONFORTANTS

Terminée, l’époque où on voulait des individus avec une forte personnalité dans des postes de direction.

C’est masculin, ça. C’est patriarcal, toxique, oppresseur.

Non, maintenant, on veut des gens ronds. Douillets, moelleux, sensibles.

Sans aspérité ni angle. Tout en courbes. Comme un doudou.

Regardez le Dr Horacio Arruda.

On aurait pu nommer des personnes beaucoup plus compétentes au poste de directeur (ou directrice – bonjour, madame Liu) de la santé publique.

Mais le Dr Arruda est fin. Il est gentil. Les gens l’aiment.

Qu’importe s’il a pris de très mauvaises décisions au cours de cette pandémie.

Il est tellement sympathique !

On l’écoute parler, et on se sent mieux.

Il est réconfortant, comme une cuisine dans laquelle flotte une bonne odeur de tartelette sortie du four.

C’est ce qu’on veut, en ce moment.

Pas des idées ! Pas des convictions !

C’est trop autoritaire !

On veut des sentiments...

J’aime ce prof parce qu’il ne me fait pas lire des livres qui pourraient me heurter.

Il tient compte de ma sensibilité.

Quand j’entre dans sa classe, je sais que je ne serai jamais confronté à une idée qui pourrait me faire de la peine.

On connaît le Comfort food, qui, par ses odeurs et ses saveurs, nous ramène à notre tendre enfance.

Bienvenue à l’ère des Comfort leaders.

UNE BELLE RITOURNELLE

Dans la Chine de Mao, tout le monde portait un uniforme militaire.

Eh bien, aujourd’hui, dans les démocraties libérales, on devrait tous porter des pyjamas à pattes.

Et traîner un doudou, comme Linus dans Charlie Brown.

Vous avez entendu notre nouvel hymne national ?

« Passe-Montagne aime les papillons / Les souliers neufs et les beaux vestons / Passe-Carreau culbute, saute et tourne en rond / Où est Passe-Partout ? Le nez dedans son baluchon... »