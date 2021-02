Opposition aux mesures sanitaires: un maire de la Beauce se joint au mouvement de Maxime Bernier

Le maire de Saint-Bernard, en Beauce, a rejoint les rangs de la Coalition Liberté Canada, qui veut mettre fin aux mesures de confinement dans l’ensemble du pays.

André Gagnon, maire de Saint-Bernard, une municipalité de 2500 habitants, a ajouté son nom à ceux des rares politiciens qui appuient la coalition.

Le mouvement qui veut mettre un terme au confinement compte parmi ses figures de proue Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Le PPC ne compte cependant aucun élu.

Le nom de M. Bernier a refait surface lorsqu’il a été possible d’apprendre qu’il avait fait un voyage en Floride en novembre dernier.

Politiciens controversés

En date du 10 février, le mouvement ne comptait que 29 noms d’élus de l’ensemble du pays.

Parmi les noms les plus connus, en plus de Maxime Bernier, on retrouve Randy Hillier et Derek Sloan.

Randy Hillier, un député provincial indépendant de l’Ontario, avait été expulsé du caucus conservateur ontarien pour des propos à l’endroit de parents d’enfants autistes.

En décembre dernier, il avait publié une photo d’un rassemblement d’une quinzaine de personnes qui faisaient fi des mesures en vigueur en Ontario.

Derek Sloan a quant à lui été expulsé du caucus conservateur du Canada le mois dernier pour avoir reçu un don d’un suprémaciste blanc.

Au municipal

Du côté des élus québécois, outre Maxime Bernier, la liste ne comporte que des élus municipaux, soit Yannick Côté, conseiller à Saint-Vianney, Carole Boisvert, conseillère à Verchères, Guy Lacroix, conseiller à Saint-Basile-le-Grand, et le maire Gagnon de Saint-Bernard.

«Nous sommes des représentants élus actuels et anciens aux niveaux municipal, provincial et fédéral de partout au Canada, unis dans la recherche de la vérité et résolus à garantir un débat ouvert, honnête et public concernant la réponse des gouvernements à la COVID-19», peut-on lire sur le site du regroupement.

«Après un examen attentif et minutieux des mesures d'atténuation prises par tous les niveaux de gouvernement, il nous apparaît évident que les confinements causent plus de tort que le virus et que l’on doit y mettre fin.»

La Coalition Liberté Canada ajoute: «Nous consacrons notre énergie et nos efforts à l'objectif juste et compatissant de la réouverture de nos entreprises, écoles, lieux de culte, installations de loisirs, ainsi [qu'à] la reprise complète et l'expansion de services médicaux efficaces. Nous souhaitons restaurer la dignité et le respect de tous les Canadiens en préservant notre démocratie représentative et ses institutions, en défendant notre Constitution, nos libertés individuelles et nos responsabilités, tout en mettant en œuvre une protection ciblée pour les plus vulnérables.»

— Avec la collaboration de Sarah Daoust-Braun