Ottawa accorde 2 millions $ pour le «Principe de Joyce»

Ottawa octroie 2 millions $ pour assurer la mise en œuvre du «Principe de Joyce», qui vise à permettre aux autochtones d’avoir droit à des soins de santé et sociaux plus équitables et moins discriminatoires.

Le Principe de Joyce a été initié à la suite du décès de Joyce Echaquan, une femme atikamekw de Manawan morte au Centre hospitalier de Lanaudière, en septembre dernier, alors qu’elle était victime de propos racistes et dégradants de la part de membres du personnel.

C’est le ministre des Services aux autochtones, Marc Miller, qui a fait l’annonce de cette contribution fédérale, mercredi.

Photo d'archives, Agence QMI

L’argent va au Conseil de la Nation atikamekw et au Conseil des Atikamekw de Manawan, qui souhaitent mettre en œuvre et faire la promotion du Principe de Joyce à travers, notamment, des outils et des formations destinés aux professionnels de la santé.

«Le racisme à l'endroit des Autochtones est ancré depuis bien trop longtemps dans nos systèmes de santé», a dit le ministre Miller, par communiqué.

«Nous devons tous continuer à dénoncer le racisme et la discrimination dont sont victimes les Autochtones partout au pays», a-t-il poursuivi.

Le grand-chef du Conseil de la Nation atikamekw, Constant Awashish, est heureux du soutien financier d’Ottawa. «Les membres des Premières Nations de partout au Canada ont le droit à un traitement équitable lorsqu'ils requièrent des soins de santé et des services sociaux. C'est l'objectif du Principe de Joyce», a-t-il dit.

«Ce soutien financier nous aidera à mettre en œuvre le Principe de Joyce en collaboration avec les établissements énoncés dans le principe dans tous les aspects nécessaires pour la sécurisation culturelle. Nous souhaitons fort que la mémoire de Joyce soit honorée grâce à la mise en application des grandes lignes du principe ailleurs au Québec et au Canada», a indiqué pour sa part le chef Paul-Émille Ottawa du Conseil des Atikamekw de Manawan.