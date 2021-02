Peut-on refaire confiance à un ex-conjoint violent?

Je vivais depuis 20 ans avec mon conjoint quand la pandémie nous a cloués à la maison, lui, moi et nos trois enfants. C’est un homme qui a toujours levé le coude avec facilité mais qui réussissait quand même à maintenir une certaine sobriété durant la semaine.

C’est sûr que les enfants m’avaient souvent entendue lui crier après quand il se mettait chaud, mais comme il n’avait jamais dépassé la mesure, nos engueulades s’arrêtaient aux paroles. Puis est arrivée la COVID.

La vie en vase clos que ça nous a imposé fut un véritable calvaire pour tout le monde. Mon conjoint trouvait que les enfants faisaient trop de bruit pour qu’il puisse se concentrer sur son travail, eux trouvaient qu’ils manquaient d’espace pour faire leurs devoirs et s’amuser un peu à travers tout ça, et moi je naviguais à vue en espérant que la crise se tasse au plus vite.

Mais ça ne s’est pas tassé, si ce n’est pendant la pause d’été où on a réappris à vivre normalement, mais où la consommation de mon mari n’a pas diminué. La reprise d’automne fut à l’avenant, et quand il a cette fois-là perdu son travail, il n’était plus vivable.

Un samedi soir de début octobre il a pété un plomb comme on dit et il a menacé notre aîné de 16 ans de lui fermer la trappe à jamais s’il n’aidait pas sa mère avec la vaisselle. Puis ça a dégénéré quand je lui ai demandé de changer de ton avec notre fils. Il m’a accusée de toujours prendre pour les enfants, de manquer de souplesse à son endroit en me lançant un « T’es ben comme toutes les maudites féministes ! » en levant un couteau de cuisine dans ma direction.

C’est alors que notre fille de 14 ans a appelé la police qui est débarquée en trombe dans les 15 minutes qui ont suivi. Ils ont arrêté mon conjoint et je vous passe le reste. Comme il était en état d’ébriété avancé il lui était difficile de dire qu’il n’avait rien à se reprocher.

Il fut accusé de voies de fait et s’est fait imposer de strictes conditions pour ne plus entrer en contact avec nous. Je dois te dire que ce fut pour lui tout un « Wake up call ». Sa mère a accepté de le loger chez elle, à la condition, vu qu’elle n’était pas inconsciente de son problème de boisson, qu’il accepte de faire une thérapie.

Ce qu’il a accepté de faire. Pendant les trois mois de sa thérapie de groupe, on a eu quelques rencontres supervisées qui se sont avérées positives. Le lien de confiance entre lui et moi s’est refait, et les enfants sont d’accord pour qu’on le réintègre à la maison. Mais comment être certaine de sa volonté que tout aille bien ?

A.T.

On ne peut jamais être certain de rien. Mais vers la fin décembre dans le Journal, une intervenante à la DPJ traçait le portrait d’un père de famille qui s’était repris en main après un épisode du genre de celui de votre conjoint. Comme quoi l’espoir est permis aux gens qui veulent s’en sortir.