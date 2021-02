Pierre-Luc Dubois aurait aimé en faire beaucoup plus

Le Québécois Pierre-Luc Dubois a finalement brisé la glace en disputant mardi son premier match dans l’uniforme des Jets de Winnipeg, sauf que ses débuts ont été quelque peu décevants.

L’ancien souffre-douleur de l’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus John Tortorella a été blanchi dans une défaite de 3 à 2 aux mains des Flames de Calgary. Ses 20 séquences en un peu plus de 13 minutes de jeu lui ont toutefois permis de chasser la rouille, lui qui n’avait pas joué depuis le 21 janvier, soit deux jours avant l’échange l’envoyant au Manitoba.

«C’était le premier match en quelque 20 jours. Vous essayez de retrouver vos mains, vos jambes, votre tête. À mesure que la rencontre avançait, certaines de ces choses revenaient. Par contre, je peux beaucoup mieux jouer que ça. Je n’ai jamais été blessé, donc je n’ai pas manqué une longue période. Passer du quatrième match de la saison au 12e a été un énorme saut. Avant, ça avait l’air du calendrier hors-concours; maintenant, nous sommes dans la saison», a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le réseau Sportsnet.

«Pendant la campagne, il y a toujours des pas à effectuer. Il y en a au milieu de la saison, quelques rencontres après Noël, puis dans la course aux séries et, enfin, en éliminatoires. Mon objectif est de sauter ce genre d’étape préparatoire des affrontements d’avant-saison pour me retrouver où nous sommes actuellement.»

Aussi la mise à niveau est-elle bien amorcée pour la nouvelle acquisition des Jets, qui a rapidement constaté une évolution de sa performance.

«Je me sentais de mieux en mieux avec les minutes qui s’accumulaient. Je lisais les jeux plus vite qu’en première période, tout comme la position des joueurs. Je pense que ça m’a pris un peu trop de temps pour y arriver, mais, avec les vidéos, les entraînements et les matchs, ça reviendra lentement.»

Des admirateurs

Néanmoins, Dubois n’a pas tardé à se faire des amis dans le vestiaire des Jets. Ses nouveaux coéquipiers sont largement impressionnés par son potentiel et espèrent le voir produire pour les aider à gagner régulièrement.

«Vous voyez que tout est là, dans son cas, n’est-ce pas? La vitesse, les habiletés, les qualités de fabricant de jeux, sa lecture du jeu: ce sera un excellent joueur pour nous, a prédit l’attaquant Andrew Copp. Je m’attends à ce qu’il soit à l’aise ici. Il cadre déjà très bien chez nous. Évidemment, il est demeuré à la maison pendant deux semaines, ce qui est probablement la pire chose à faire pour se préparer.»

«Toutefois, il a accompli du bon travail, a-t-il poursuivi au sujet de la performance de Dubois, mardi. Il n’était sûrement pas décontenancé. Il prendra plus de rythme avec quelques matchs à venir et on verra ce qu’il peut amener. Nous savons qu’il est capable de faire beaucoup.»

Son pilote Paul Maurice semble également avoir apprécié ce qu’il a vu.

«Ça faisait longtemps qu’il n’avait pas joué, mais il a réalisé plusieurs bonnes choses. Son déplacement vers le filet est solide. Il a le physique et de très bonnes mains, a-t-il souligné. Ce qui est excitant, c’est qu’il s’améliorera, car c'est un hockeyeur puissant. Son jeu ne semble pas avoir de failles. Il se défend bien, bataille durement, effectue des jeux intelligents et mise sur la finesse nécessaire pour créer une chance de marquer en zone adverse. Il obtiendra plus de temps de jeu à mesure que ses jambes reviendront.»