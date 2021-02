Poulin sur la touche

À un mois des essais olympiques, une tuile est tombée sur la tête du kayakiste Pierre-Luc Poulin, mardi, au terme de l’entraînement de l’équipe nationale à Victoria.

En voulant récupérer sa rame au sol, il s’est blessé à la main droite.

« Je ne peux pas bouger le majeur de la main, a raconté Poulin, qui rentre à Québec jeudi pour subir des traitements. Je vais en savoir plus dans les prochains jours, mais ça semble sérieux et je ne serai pas sur l’eau pendant quelques semaines. Ce n’est pas une blessure avec laquelle tu peux endurer la douleur et la guérir dans un mois. La douleur est atroce. Au départ, je pensais qu’il s’agissait d’une crampe musculaire, mais l’enveloppe des ligaments est déchirée. J’ai envoyé une vidéo de ma main à mon physiothérapeute et il ne trouvait pas ça beau. »

Canoë Kayak Canada a confirmé mercredi que les essais olympiques auront lieu comme prévu du 11 au 14 mars à Burnaby. Au sein du K-4 500 m qui est déjà qualifié pour les Jeux olympiques, Poulin aurait pu confirmer son billet pour Tokyo.

Le kayakiste de Lac-Beauport espère maintenant que la course de K-4 des essais olympiques sera repoussée, comme ce fut le cas pour le médaillé olympique Mark de Jonge en 2012 avant les Jeux de Londres en 2012, alors qu’il avait remporté le bronze au K-1 200 m.

« Mark s’était fracturé le majeur droit à quatre semaines des essais olympiques, a indiqué Poulin. Sa course avait été déplacée en juin à Montréal. Nous ne sommes pas à trois semaines des Jeux et l’équipe nationale n’a pas intérêt à me laisser de côté. En préparant un bon dossier médical, c’est possible de faire repousser ma course. »

Calendrier maintenu

Si un doute persistait quant au calendrier de compétition, tout est tombé en place, mercredi. Après la décision de la Fédération panaméricaine de canoë, dimanche, de maintenir les essais continentaux à Curitiba, au Brésil, du 8 au 11 avril malgré les inquiétudes concernant la COVID-19, Canoë Kayak a maintenu son calendrier initial. Certains athlètes, dont Laurence Poirier Viens en C-1 200 m et Andréanne Langlois en K-4

500 m, auront l’occasion de se qualifier directement pour les Jeux olympiques, et d’autres obtiendront l’opportunité de mériter une place pour les essais continentaux avec une victoire à Burnaby.

« Le plan A est en marche et c’est excitant, a mentionné Langlois. C’est une surprise puisqu’on croyait que les essais continentaux seraient repoussés ou annulés. L’objectif numéro un est de gagner le K-4 aux essais. Je suis confiante parce que notre bateau va vite, mais il n’y a rien d’acquis. Si on gagne, j’aimerais contribuer à obtenir une ou deux entrées supplémentaires (K-2 500 m et K-1 200 m ou 500 m) au Brésil. »