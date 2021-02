Québec prépare les premières élections générales pandémiques

Le gouvernement du Québec prépare le terrain en vue du scrutin municipal du 7 novembre prochain, la première élection d’envergure à se tenir cette période de pandémie de COVID-19 dans la province.

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a ainsi déposé le projet de loi 85 à l’Assemblée nationale mercredi.

Celui-ci autoriserait le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) à modifier par règlement des règles électorales prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour le prochain scrutin municipal.

«Comme il s'agit d'un événement d'envergure nécessitant la réalisation de diverses procédures en amont de la période électorale, la ministre souhaite que les présidents d'élection bénéficient d'une meilleure prévisibilité quant aux règles applicables», explique le cabinet de la ministre André Laforest par voie de communiqué mercredi.

Le DGEQ pourrait ainsi établir les conditions et les modalités du vote par correspondance, prévoir des jours de vote supplémentaires et définir les fonctions des membres du personnel électoral, entre autres.

«C'est donc plus de prévisibilité et plus de flexibilité qui seraient accordées ponctuellement au DGEQ. Ainsi, les citoyennes et les citoyens de toutes les régions pourront voter de façon sécuritaire», ajoute la ministre Andrée Laforest.

Lors de la prochaine élection générale municipale, plus de 1 100 municipalités devront tenir des élections de manière simultanée. En 2017, cet exercice a impliqué environ 12 000 candidats et 8 000 élus.