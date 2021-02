Révolutionnez votre façon de faire l’épicerie grâce au guide Mieux choisir mieux vivre de Metro!

Au cœur du quotidien de chacun, l’alimentation est à la fois une question de style de vie, de préférences et parfois de restrictions à suivre pour un mieux-être.



Veillant à faciliter vos emplettes et à vous soutenir dans vos bonnes habitudes, Metro dévoile en exclusivité et en grande primeur au Canada le guide Mieux choisir mieux vivre.

Grâce à son système de plus de 40 attributs alimentaires, ce guide vise à simplifier le repérage des produits dans les épiceries Metro, en ligne sur metro.ca et sur l'appli Mon Metro. Développés en collaboration avec la nutritionniste Linda Montpetit, ces attributs répondent aux critères les plus stricts de diètes alimentaires reconnues et mettent en lumière les caractéristiques d’une large variété de produits.

Le guide Mieux choisir mieux vivre simplifie vos emplettes, mais ne consiste pas en un regroupement de recommandations. Consultez un professionnel de la santé avant d’entreprendre un régime ou une diète alimentaire.

Des courses simplifiées

Découvrez une nouvelle façon de faire votre épicerie chez Metro et plongez dans un monde de saveurs grâce aux recettes disponibles sur metro.ca et aux attributs du guide Mieux choisir mieux vivre!

En magasin, repérez une grande variété de produits qui vous intéressent grâce aux étiquettes vertes des différents attributs ou affichez les attributs en numérisant les produits avec l'appli Mon Metro. En ligne sur metro.ca, retrouvez les attributs désirés en utilisant les filtres pratiques.

Repérez facilement les produits en magasin et en ligne, ou téléchargez l'appli Mon Metro.

Attribut sans gluten

Le gluten est composé de protéines naturellement présentes dans certaines céréales. On le retrouve notamment dans celles répondant à l’acronyme SABOT : seigle, avoine, blé, orge et triticale. Étonnement, le gluten est aussi parfois présent dans certains aliments comme la sauce soya, les friandises et les charcuteries1.

Les personnes souffrant de la maladie cœliaque ne peuvent pas consommer de gluten. Offrez-leur des plats qui leur conviennent en recherchant l’attribut sans gluten.

Attribut végane

S’inscrivant à la fois comme un mode de vie et comme un type d’alimentation, le véganisme exclut tout produit d’origine animale. Ces aliments sont donc notamment sans viandes, poissons, fruits de mer, œufs, produits laitiers et miel.

Les aliments de l’attribut végane redoublent de créativité en proposant un monde de textures et de saveurs à explorer.

Attribut grains entiers

Les aliments faits de grains entiers sont d’excellentes sources de vitamines, de minéraux, de protéines et de fibres. Ils s’ajoutent facilement à toutes vos recettes préférées.

Au-delà des graines, des pâtes et des pains délicieux, découvrez-les sous différentes formes et dans de nombreux aliments variés en recherchant l’attribut grains entiers.



Attribut faible FODMAP

L’acronyme FODMAP rassemble cinq types de glucides naturellement présents dans plusieurs aliments qui peuvent provoquer des inconforts digestifs chez certaines personnes. À cet égard, une diète faible en FODMAP contribue à réduire les symptômes associés au syndrome du côlon irritable (SCI).

Goûtez au plaisir de cuisiner des plats qui respectent les restrictions de toute la tablée en repérant les aliments de l’attribut faible FODMAP.

