The Tragically Hip poursuit un brasseur torontois

Le groupe canadien The Tragically Hip vient d’engager des poursuites contre le brasseur Mill Street Brewery, alléguant qu’il a utilisé sa chanson à succès «At the Hundredth Meridian» pour baptiser et faire la promotion de l’une de ses bières.

Le groupe rock formé à Kingston au début des années 80 indique dans un document déposé en Cour fédérale mardi que le brasseur torontois a eu recours «à la renommée, à la bonne volonté et à la réputation» de The Tragically Hip pour mousser sa bière 100th Meridian Amber Lager.

La poursuite allègue que Mill Street Brewery a utilisé «unilatéralement et sans permission» son succès «At the Hundredth Meridian», chanson tirée de l’album «Fully Completery» datant de 1992.

Le brasseur a «délibérément amplifié ces efforts» de promotion lors de sa dernière tournée de The Tragically Hip en 2016, après que le chanteur Gord Downie eut reçu un diagnostic de cancer en phase terminale, selon le groupe. M. Downie est décédé en octobre 2017.

Mill Street Brewery et sa société mère, le géant Anheuser-Busch InBev, n’ont pas réagi aux demandes de commentaires concernant cette affaire, selon le réseau Global.